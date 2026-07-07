Te contamos sobre el significado de la cinta del cabello de Lamine Yamal que provocó polémica en España.

Lamine Yamal ha vuelto a ser el centro de atención durante el partido de octavos de final contra Portugal por la cinta que llevaba en su cabello.

El significado de la cinta del cabello de Lamine Yamal que provocó polémica en España (LARS BARON / Getty Images via AFP)

Significado de la cinta del cabello de Lamine Yamal que provocó polémica en España

El futbolista Lamine Yamal portó una cinta de cabello con la palabra “Rocafonda” y el código postal 08304 en honor al barrio obrero donde se crió.

Lo que generó polémica en España porque Rocafonda, en el municipio de Mataró, ha sido llamado “estercolero multicultural” por la extrema derecha.

Un término despectivo que se usa para criticar la inmigración y describir barrios o ciudades de forma negativa.

Aunque Lamine Yamal nació en España es hijo de migrantes africanos, por lo que su cinta en el cabello mandó un mensaje de identidad y orgullo de clase en el Mundial 2026.

A lo largo del Campeonato Mundial de la FIFA, Lamine Yamal ha portado diversas cintas de pelo.

Durante el partido contra Austria, el joven futbolista del Barcelona lució una cinta con el logo de Adidas que decía “Ego Yamal” en respuesta a sus detractores.

La polémica con Yamal también se desató mientras se disputaba la fase de grupos al llevar botines con las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial en honor a los países donde nacieron sus padres.

Ante tal situación, Lamine Yamal recibió críticas por no portar la bandera de España, nación que representa en el Mundial 2026.