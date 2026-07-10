Lamine Yamal elogió a Cristiano Ronaldo al definirlo como el ejemplo perfecto de tener aura en el mundo del fútbol.

En entrevista con el Mundo, Lamine Yamal, delantero de la Selección de España, explicó que el concepto se refiere a esa presencia única y magnética que transmite una persona al llegar a un lugar.

Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial 2026 (Gareth Patterson / AP Photo/Gareth Patterson)

¿Por qué eligió Lamine Yamal a Cristiano Ronaldo como ejemplo de tener aura?

Lamine Yamal respondió varias preguntas casuales, lejos de temas futbolísticos, y en una de ellas, fue cuestionado sobre lo que entendía acerca de tener aura, y en su respuesta apareció Cristiano Ronaldo.

Yamal no dudó en poner a Cristiano Ronaldo al nivel de grandes estrellas de Hollywood.

“El aura es una persona que desprende, no sé... que cuando llega a algún sitio, algo como que... ¿sabes? Como cuando ves a alguien en una película y dices ‘wow’. Por ejemplo, Brad Pitt o alguien así. En el fútbol también Cristiano, ese sería un buen ejemplo de aura" Lamine Yamal, futbolista español

Lamine Yamal es admirador de Cristiano Ronaldo (LARS BARON / Getty Images via AFP)

La admiración de Lamine Yamal por Cristiano Ronaldo

Un abrazo emotivo entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo tras el partido de octavos de final del Mundial 2026, ratificó la admiración del joven español hacia la leyenda de Portugal.

Tras la eliminación de Portugal ante España, Yamal acudió de inmediato a consolar y abrazar a un afectado CR7 sobre el césped.

Días antes, Cristiano Ronaldo elogió el gran talento de Lamine Yamal en rueda de prensa, aconsejándole acostumbrarse rápido a las críticas y refugiarse en su pasión para forjar una carrera longeva.