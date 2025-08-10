El FC Barcelona se alista para debutar en la Jornada 1 de LaLiga; te detallamos el rival y la fecha del estreno culé.

El campeón vigente de LaLiga es el FC Barcelona, y con esa categoría buscará debutar en la Jornada 1 de la temporada 2025-2026.

LaLiga: Rival del FC Barcelona en la Jornada 1

El FC Barcelona debuta en la Jornada 1 de LaLiga enfrentando a Mallorca en calidad de visitante.

Mallorca vs FC Barcelona será uno de los tres partidos con los que continuará la Jornada 1 de LaLiga, misma que inicia el viernes 15 de agosto.

LaLiga: Fecha del debut del FC Barcelona en la Jornada 1

La Jornada 1 de LaLiga continúa el sábado 16 de agosto de 2025, y el partido Mallorca vs FC Barcelona será el segundo en iniciar ese día.

A las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México, arranca el partido Mallorca vs FC Barcelona.

Partido: Mallorca vs FC Barcelona

Fase: Jornada 1 de LaLiga

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Campo de futbol de Son Moix

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona a su debut en la Jornada 1 de la Liga?

El FC Barcelona llega descansado desde que logró el título de LaLiga en la temporada 2024-2025, luego de no tener participación en el Mundial de Clubes 2025.

Con Hansi Flick como DT, el FC Barcelona apuesta por un equilibrio entre la juventud de su cantera, y refuerzos como el portero Joan García y Marcus Rashford.

El FC Barcelona mantiene como prioridad el retorno al Camp Nou para el inicio de LaLiga como local.

¿Cuándo debuta como local el FC Barcelona en LaLiga?

El primer partido como local del FC Barcelona en LaLiga será contra el Valencia CF, y el equipo culé planea que sea de vuelta en el Camp Nou, que abrirá por zonas tras su remodelación.

Se esperan 27 mil aficionados el 14 septiembre, fecha en la que el FC Barcelona recibirá al Valencia, después de jugar tres partidos consecutivos como visitante en el inicio de LaLiga.