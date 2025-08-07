Una buena y una mala noticia para los amantes de la Formula 1; la mala, no habrá carrera en las próximas semanas; la buena, aquí te decimos cuándo regresa, dónde y cómo se correrá el resto del calendario 2025.

La Formula 1 está en su pausa de verano tras el Gran Premio de Hungría 2025, donde por cierto el ganador fue Lando Norris, apretando la pelea por el título con su compañero de equipo, Oscar Piastri.

De las 24 carreras que tiene el calendario de la Formula 1 en 2025, ya se llevaron a cabo 14, por lo que sólo quedan 10 hasta el Gran Premio de Abu Dabi el próximo 7 de diciembre.

¿Cuándo y en dónde regresa la Fórmula 1? La acción vuelve a finales de agosto

Serán tres semanas sin actividad en la Formula 1 después del Gran Premio de Hungría. La acción se reanudará hasta el 31 de agosto en territorio europeo.

Será ni más ni menos que en la casa de Max Verstappen, el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort.

Próxima carrera de la Formula 1: Gran Premio de Los Países Bajos

Prácticas 1: viernes 29 de agosto

Prácticas 2: viernes 29 de agosto

Prácticas 3: sábado 30 de agosto

Clasificación: sábado 30 de agosto

Carrera: domingo 31 de agosto

Formula 1: Así se correrá el resto del calendario 2025

Será hasta el próximo 31 de agosto cuando se reanude la actividad de la Formula 1 con el Gran Premio de Países Bajos. De ahí en adelante restarán otras 9 carreras para finalizar el campeonato del máximo circuito.

Así se correrá el resto del calendario 2025:

GP de Países Bajos - 31 de agosto

GP de Italia - 7 de septiembre

GP de Azerbaiyán - 31 de septiembre

GP de Singapur - 5 de octubre

GP de Estados Unidos - 19 de octubre

GP de México - 26 de septiembre

GP de Brasil - 9 de noviembre

GP de Las Vega - 22 de noviembre

GP de Qatar - 30 de noviembre

GP de Abu Dabi - 7 de diciembre

Formula 1: ¿Quién es líder del campeonato de pilotos y constructores?

La Fórmula 1 está poco más a la mitad de su temporada y la pelea por el título de pilotos está más pareja que nunca, no así la lucha por el campeonato de constructores.

Y es que Lando Norris y Oscar Piastri han dominado la temporada hasta el momento, por lo que McLaren tiene casi asegurado el título de constructores.

Así marcha la clasificación por el campeonato de constructores:

McLaren - 559 puntos Ferrari - 260 puntos Mercedes - 236 puntos Red Bull - 194 puntos Williams - 70 puntos

Así marcha la clasificación por el campeonato de pilotos: