Antes del reinicio de los grandes torneos de futbol en Europa, PSG vs Tottenham se miden en el partido por la Supercopa de la UEFA; te contamos cuándo y dónde ver el duelo por el título.

PSG, monarca de la Champions League, se enfrenta con el campeón de la Europa League. en busca del trofeo de la Supercopa de la UEFA.

PSG vs Tottenham: ¿Cuándo ver el partido por la Supercopa de la UEFA?

El miércoles 13 de agosto se enfrentan PSG vs Tottenham, en el partido por el título de la Supercopa de la UEFA.

PSG vs Tottenham: ¿Dónde ver el partido por la Supercopa de la UEFA?

El partido PSG vs Tottenham será transmitido por varias señales: HBO, TNT Sports, Caliente TV y Tubi.

El Bluenergy Stadium será la sede del partido PSG vs Tottenham que se jugará a las 13 horas.

Partido: PSG vs Tottenham

Fase: Partido por la Supercopa de la UEFA

Fecha: Miércoles 13 de agosto de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bluenergy Stadium

Transmisión: HBO, TNT Sports, Caliente TV y Tubi.

¿Qué es la Supercopa de la UEFA y qué equipos la juegan?

La Supercopa de la UEFA en un partido anual disputado por los vigentes campeones de la Champions League y la Europa League.

PSG vs Tottenham será la edición 13 de la Supercopa de la UEFA desde que el torneo dejó de disputarse en Mónaco.

El Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de la UEFA 2024 al vencer por 2-0 a la Atalanta con goles de Federico Valverde y el debutante Kylian Mbappé en el Estadio Nacional de Varsovia, Polonia.

¿Cómo se definirá la Supercopa de la UEFA entre PSG y Tottenham?

En caso de empate al término del tiempo reglamentario, el partido PSG vs Tottenham se irá directamente a la tanda de penaltis, para definir al ganador de la Supercopa de la UEFA.

El PSG y el Tottenham aspiran a ganar por primera vez la Supercopa de la UEFA cuando se enfrenten en la edición de 2025.

Tras conquistar en mayo su primera Champions League, el PSG busca convertirse en el primer campeón francés de la Supercopa, mientras que Tottenham, monarca de la Europa League en 2024/25, sería el séptimo equipo inglés en levantar el trofeo.

El ganador será el equipo 26 que conquista la Supercopa y el segundo nombre nuevo en tres años, tras el triunfo del Manchester City en 2023.