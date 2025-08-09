A principios de año el Feyenoord anunció la incorporación de Stephano Carrillo, procedente de la Liga MX, quien tenía la gran misión de seguir los pasos de su compatriota Santiago Giménez.

El delantero mexicano debutó en la Eredivisie el 22 de febrero en el partido ante el Almere City en la Jornada 20 de la temporada 2024-25 aunque la gran parte del semestre jugó con la Sub-21.

La idea del equipo de Rotterdam es que Carrillo sostuviera actividad con la Sub-21 para prepararse hacia su oportunidad en el primer equipo pero ahora han decidido mandarlo a préstamo.

¿Regresa a la Liga MX? Feyenoord deja ir a Stephano Carrillo y otro equipo ya le dio la bienvenida

El Feyenoord fichó a Stephano Carrillo tras la salida de Santiago Giménez quien se unió al AC Milan de la Serie A en enero de este año, pero ahora ha decidido mandar al juvenil a préstamo.

Carrillo jugará con el Dordrecht equipo al cual el Feyenoord lo mandó a préstamo por un año con la intención de adquirir más experiencia que la que ha recibido en la Sub-21.

Stephano Carrillo 🇲🇽 (19) es anunciado de manera oficial como nuevo refuerzo de Dordrecht, club filial de Feyenoord que se encuentra en la Segunda División de Países Bajos 🇳🇱. El atacante mexicano llegará cedido por una temporada, hasta el verano del 2026.



La nueva escuadra del delantero mexicano milita en la segunda división de Países Bajos, y es dirigida por Dirk Kuyt, ex goleador del Feyenoord, Liverpool y Países Bajos.

¿Cómo le fue a Stephano en su primer semestre con el Feyenoord?

Aunque en primera instancia el préstamo de Stephano Carrillo es por un año el Feyenoord sigue teniendo su carta por lo que puede regresarlo en 6 meses en caso de que así lo decida el club.

En su primer semestre con el Feyenoord, el atacante duranguense solo tuvo actividad en tres partidos de la Eredivisie y seis con la Sub-21 donde registró 2 goles en 476 minutos.

Es considerado una de las promesas del futbol mexicano pero desde su arribo a Europa no ha podido encontrar regularidad por ello la directiva decidió cederlo al Dordrecht para que gane experiencia ya que tiene contrato hasta 2029.