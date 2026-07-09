El ciclista mexicano Isaac del Toro finalizó en el lugar 3 de la Etapa 6 del Tour de Francia 2026, ganada por Tadej Pogacar, quien es nuevo líder de la carrera.

Isaac del Toro ya es tercero en la clasificación general, liderada por Tadej Pogacar.

El corredor de UAE Team Emirates encabezó el ataque a la montaña de su equipo cuando restaban poco más de 40 km de jornada.

La competencia continúa este viernes 10 de julio con la Etapa 7, en la que el pelotón recorrerá 175,1 km que separan Hagetmau de Burdeos en una jornada llana.

Isaac Del Toro sigue su camino en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 6 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 6 así quedó la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se mantiene entre los 10 mejores.

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Isaac del Toro Remco Evenepoel Juan Ayuso Paul Seixas Florian Lipowitz Lenny Martinez Mattias Skjelmose Egan Bernal

Perfil y recorrido de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 7 este viernes 10 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

El pelotón recorrerá los 175,1 km que separan Hagetmau de Burdeos en una etapa llana, donde los ciclistas solo tienen un puerto de cuarta categoría, perfecto para ver un final en sprint.

Los ciclistas saldrán de Hagetmau para subir a Burdeos pasando por Mont-de-Marsan. La línea de meta es en el centro de Burdeos, frente al Monumento a los Girondinos.