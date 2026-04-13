Usain St. Leo Bolt, exatleta jamaicano, es considerado el hombre más rápido de la historia y una de las mayores leyendas del deporte mundial.

Especialista en pruebas de velocidad de 100 y 200 metros, es ocho veces campeón olímpico y once veces campeón mundial.

Posee los récords vigentes de 100 metros (9.58 segundos) y 200 metros (19.19 segundos), además de ser el único en ganar oro olímpico en ambas distancias en tres Juegos consecutivos (2008, 2012 y 2016), consolidando su legado como ícono global.

¿Quién es Usain Bolt?

Usain St. Leo Bolt es un exatleta jamaicano que se especializó en pruebas de velocidad de 100 y 200 metros. Es ampliamente conocido por ser el mejor velocista de los tiempos; además, es ocho veces campeón olímpico y posee los récords mundiales en:

100 metros con 9.58 segundos

200 metros con 19.19 segundos

También es el único atleta en la historia en ganar el oro olímpico en 100 y 200 metros en tres Juegos Olímpicos consecutivos (2008, 2012 y 2016), lo que consolidó su legado como leyenda del deporte.

El velocista jamaicano marcó una época en el atletismo al dominar las pruebas de velocidad durante más de una década, convirtiéndose en un ícono global gracias a sus récords y carisma.

¿Qué edad tiene Usain Bolt?

Usain Bolt nació el 21 de agosto de 1986 en Sherwood Content, Jamaica, por lo que actualmente tiene 39 años.

¿Usain Bolt tiene esposa?

No, Usain Bolt no está casado; sin embargo, mantiene una relación desde hace varios años con Kasi Bennett, quien es una reconocida modelo.

Usain Bolt es considerado el hombre más rápido de la historia (IG: @usainbolt)

¿Qué signo zodiacal es Usain Bolt?

Al haber nacido el 21 de agosto, Usain Bolt es Leo, signo que se caracteriza por ser líder, apasionado y enérgico.

¿Usain Bolt tiene hijos?

Sí, Usain Bolt tiene tres hijos con su pareja: Una niña nacida en el 2020 y unos gemelos nacidos en el 2021.

¿Qué estudió Usain Bolt?

Usain Bolt no cuenta con estudios universitarios debido a que desde joven comenzó con su carrera en el deporte. Sin embargo, estudió en Waldensia Primary School y posteriormente en William Knibb Memorial High School, donde comenzó a destacar en atletismo.

¿En qué ha trabajado Usain Bolt?

Usain Bolt se ha desempeñado por completo a su carrera profesional como deportista, destacando momentos como: