El enfrentamiento entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial de 2026 tendrá un ingrediente especial para Brahim Díaz, quien se reencontrará con varios futbolistas a los que conoce perfectamente.

Sin embargo, Brahim Díaz dejó claro que la amistad quedará de lado cuando ruede el balón, especialmente en el caso de Kylian Mbappé.

“¿Mbappé? En el campo será un rival más”, afirmó el futbolista, enviando un mensaje de confianza antes de uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final.

Brahim Díaz se reencontrará con compañeros del Real Madrid

Brahim Díaz profundizó en el tema y explicó que, aunque existe una relación de respeto con algunos integrantes de la selección francesa debido a que son compañeros en el Real Madrid, dentro del terreno de juego la única prioridad será conseguir el pase a las semifinales del Mundial 2026.

“Tengo confianza en que vamos a jugar bien. Yo, en todo caso, estoy listo. Voy a reencontrarme con Kylian y Aurélien, sí… pero en la cancha, somos rivales”, explicó el atacante marroquí.

La frase de Brahim Díaz sobre Mbappé que da de qué hablar. (Karen Warren / AP Photo/Karen Warren)

Brahim Díaz destacó el trabajo en equipo por encima de lo individual

Brahim Díaz también aprovechó para destacar la importancia del trabajo colectivo por encima de los reconocimientos individuales.