Francia vs Marruecos será el primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN el jueves 9 de julio a las 14 horas.
- Partido: Francia vs Marruecos
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Jueves 9 de julio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Boston
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
Francia vs Marruecos: Hora para ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026
El jueves 9 de julio de 2026 será el partido Francia vs Marruecos por el pase a las semifinales del Mundial 2026.
Francia vs Marruecos: Canal para ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026
Francia vs Marruecos iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las plataformas Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN .
- Partido: Francia vs Marruecos
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Jueves 9 de julio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Boston
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN
¿Cómo clasificaron Francia y Marruecos a cuartos de final del Mundial 2026?
Francia y Marruecos avanzaron a cuartos de final del Mundial 2026, en la que se medirán por el pase a semifinales este jueves 9 de julio en Boston.
Francia eliminó a Paraguay, mientras que Marruecos dejó en el camino a Canadá para citarse en los cuartos de final del torneo.