Francia vs Marruecos será el primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN el jueves 9 de julio a las 14 horas.

Partido: Francia vs Marruecos

Fase: Cuartos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Jueves 9 de julio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Boston

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Francia vs Marruecos: Hora para ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026

El jueves 9 de julio de 2026 será el partido Francia vs Marruecos por el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Francia vs Marruecos: Canal para ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs Marruecos iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las plataformas Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN .

Partido: Francia vs Marruecos

Francia vs Marruecos Fase: Cuartos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Jueves 9 de julio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Boston

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN

Mbappé lidera a Francia en el Mundial 2026. (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

¿Cómo clasificaron Francia y Marruecos a cuartos de final del Mundial 2026?

Francia y Marruecos avanzaron a cuartos de final del Mundial 2026, en la que se medirán por el pase a semifinales este jueves 9 de julio en Boston.

Francia eliminó a Paraguay, mientras que Marruecos dejó en el camino a Canadá para citarse en los cuartos de final del torneo.