Morgan Rogers, jugador de Inglaterra, sabe que si quieren eliminar a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026, será vital detener a Erling Haaland, estrella y goleador del equipo nórdico.

Erling Haaland es uno de los jugadores más encendidos en el Mundial 2026, pero Inglaterra tienes las armas necesarias para poner en aprietos al delantero noruego.

¿Cómo podría detener Inglaterra a Erling Haaland?

Morgan Rogers advirtió que Noruega solo podría detener a Erling Haaland en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, evitando que le lleguen balones para tener oportunidad de anotar goles.

Cortar las líneas de suministro de balón es la fórmula ideal, pero Rogers acepta que nadie sabe si es posible frenarlo.

“¿Alguien ha parado alguna vez a Erling Haaland? No estoy seguro de que lo hayan hecho, pero lo vamos a intentar" Morgan Rogers, jugador de Inglaterra

Erling Haaland es la estrella de Noruega en el Mundial 2026 (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

La clave de Inglaterra es arrebatarle el balón a Noruega

Marcar de manera individual a Erling Haaland no es la clave para detenerlo, y el esfuerzo de Inglaterra se enfocará en no permitir que los balones lleguen a su área, espacio en el que centro delantero es letal.

Rogers recordó que en el Aston Villa, equipo en el que milita, han logrado mantener a Haaland sin anotar en sus últimos partidos en la Premier League.

“Cada partido es diferente y él (Erling Haaland) puede encenderse con un chasquido de dedos” Morgan Rogers, jugador de Inglaterra

Noruega vs Inglaterra juegan este sábado 11 de julio en el penúltimo partido de los cuartos de final del Mundial 2026.