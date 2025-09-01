Gilberto Mora, futbolista mexicano de solamente 16 años de edad, recibió una dura falta en el partido entre Xolos y Necaxa que causó indignación entre la afición de la Liga MX debido a que consideran que pusieron en peligro su integridad física.

Y es que, en el primer tiempo del encuentro entre Tijuana y Rayos, Gilberto Mora se quitó de encima un par de jugadores y se preparaba para comenzar un contragolpe, pero Ricardo Monreal lo planchó en la pantorrilla de la pierna derecha.

De inmediato, el futbolista de Necaxa fue expulsado del encuentro pero debido a lo fuerte que fue la entrada los jugadores de Xolos se le fueron encima y comenzaron a reclamarle por haber lastimado al que es considerado la máxima promesa del balompié mexicano.

Así fue la terrible entrada que Gilberto Mora recibió en el Tijuana vs Necaxa

En los primeros minutos del encuentro entre Xolos y Rayos, Ricardo Monreal planchó a Gilberto Mora y se vivieron momentos de tensión en el Estadio Caliente, pues la joya del futbol mexicano de inmediato se tiró al suelo y debido a la dura entrada.

A pesar de que César Arturo Ramos expulsó al futbolista de Necaxa en cuanto vio la falta, los compañeros de Gilberto Mora se le fueron encima y le reclamaron debido a que consideraron que entró con una fuerza excesiva, además de que estuvo lejos de jugar el balón.

Ricardo Monreal llegaba a tronar a Gilberto Mora y con ello se acaban las esperanzas de medio país por el Mundial del 2026. Que terrible entrada recibió el juvenil. Totalmente innecesaria, que bueno que no pasó a mayores.



pic.twitter.com/FNfG8liz9l — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 1, 2025

Por fortuna, el joven futbolista mexicano no se lesionó y pudo continuar jugando el partido con normalidad, pero las alarmas se encendieron tanto en Xolos como en la Selección Mexicana Sub-20, pues está convocado para disputar el Mundial de la categoría.

Gilberto Mora no fue convocado a la Selección Mexicana mayor

Pese a que Gilberto Mora fue pieza clave en el campeonato que la Selección Mexicana obtuvo en la Copa Oro 2025, no fue llamado por Javier Aguirre para los juegos de la fecha FIFA ante Japón y Corea del Sur.

Esto debido a que en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) acordaron que Gilberto Mora iría con la Selección Mexicana Sub-20 para disputar el mundial de la categoría, el cual se disputará en septiembre en Chile.

Crack en ascenso: Así ha sido el incremento en el valor de mercado de Gilberto Mora (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

A pesar de que su participación en dicho torneo podría ayudarle a ganar reflectores en el plano internacional, hay quien critica el hecho de que no fue convocado con el Tri mayor luego del buen sabor de boca que dejó.