Tal parece que el talento de Gilberto Mora ya ha traspasado fronteras y medios de Europa ya lo han identificado con un curioso apodo.

En esta jornada 6, Gilberto Mora volvió a ser noticia por su doblete ante Chivas, mismo que fue destacado por algunos medios del futbol de Europa.

El juvenil de Xolos de Tijuana sigue deslumbrando con su peculiar talento que podría llevarlo a jugar en las mejores ligas del mundo.

Medios de Europa siguen de cerca a Gilberto Mora y ya hasta le pusieron insólito apodo

Tras su destacada actuación ante Chivas, Gilberto Mora acaparó la atención de medios europeos, quienes no dudaron en ponerle un apodo insólito que refleja su talento.

La cuenta en X @TouchlineX publicó: “Ayer: Gilberto Mora, de 16 años, el ‘Pedri mexicano’, anotó un doblete contra Chivas. Hoy: Pedri marca contra el Levante.”

Esta comparación lo coloca en la misma conversación que la joven estrella del FC Barcelona, destacando la madurez y visión de juego del juvenil mexicano a tan corta edad.

Desde hace meses se ha hablado de que el futbolista mexicano de 16 años es seguido por varios equipos que se encuentran dentro de la élite del futbol, por lo que no resultaría extraño que los medio ya también le estén dando seguimiento.

¿Gilberto Mora podría llegar al futbol de Europa?

Aunque el talento de Gilberto Mora ha llamado la atención de clubes de Europa, su traslado al Viejo Continente por ahora no es posible.

Con apenas 16 años, Gilberto Mora se encuentra limitado por las regulaciones de la FIFA, diseñadas para proteger a menores en el futbol internacional.

La normativa establece que los futbolistas menores de 18 años no pueden firmar contratos con equipos extranjeros, una medida que busca garantizar su seguridad y evitar situaciones de explotación o tráfico de talento.

Esto implica que Mora deberá permanecer en México al menos un tiempo más antes de contemplar una aventura profesional en Europa.

Además, con el Mundial 2026 cada vez más cerca, este podría ser el escenario perfecto para mostrar su talento al mundo y conseguir un contrato con uno de los equipos top de Europa.