El 18 de agosto del 2024 quedará grabada como una fecha especial en la vida de Gilberto Mora, ya que fue en ese entonces cuando realizó su debut en la Liga MX con los Xolos de Tijuana.

Aunque para muchos era un total desconocido, las actuaciones de Gilberto Mora lo han convertido en un conocido por todos y ahora hasta se perfila para llegar al Mundial 2026.

Con apenas un año en la Primera División del futbol mexicano, el joven de 16 años ahora es seguido por grandes equipos y pronto podría dar el salto a Europa.

Goles, pases e incremento de precio de Gilberto Mora a un año de su debut

Tras un año de su debut en la Liga MX, Gilberto Mora ha jugado 38 partidos. A lo largo de estos encuentros ha sumado 5 goles, 1 asistencia y un total de 1,938 minutos.

La primera anotación de Gilberto Mora llegó en la jornada 6 del Apertura 2024, cuando Xolos de Tijuana venció 2-1 a Club León en la cancha del Estadio Caliente.

Posteriormente, llegó otro gol en el Clausura 2025 y uno más en el reciente partido ante CF Pachuca en la Jornada 5 de este Apertura 2025.

Aunado a ello, el joven futbolista de 16 años también aportó a su equipo dos anotaciones más en la más reciente edición de la Leagues Cup, aunque no pudo evitar que su equipo quedara eliminado en la primera ronda.

Además, su valor en el mercado ha aumentado de manera significativa. Antes de octubre del 2024, Mora tenía un valor de cerca de 21.8 millones de pesos mexicanos y en marzo del 2025 ha llegado a 65.6 millones de pesos, valor que se mantiene hasta hoy.

Gilberto Mora pasó a la historia de la Selección Mexicana y la Copa Oro con los récords que rompió ante Arabia Saudita (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Gilberto Mora?

Tras cumplir un año de su debut, Gilberto Mora tendrá una nueva cita en la Liga MX, cuando Xolos de Tijuana reciba a Chivas en la próxima jornada del Apertura 2025.