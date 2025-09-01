FC Barcelona vivió el cierre del mercado de fichajes al límite, pues a su mesa llegó una poderosa oferta desde el Chelsea de la Premier League por una estrella formada en La Masía.

Luego de que Xavi Simons se le escapara de las manos y firmara para el Tottenham, la directiva del Chelsea apuntó su mira hacia España, específicamente en el FC Barcelona y lanzó una poderosa oferta por una estrella formada en La Masía.

En FC Barcelona escucharon la oferta y esperaron la respuesta de su prometedor juvenil, quien simplemente la rechazó.

Hablamos de Fermín López, quien estuvo en la órbita del Chelsea, pero que se mantuvo en el FC Barcelona como una variante importante en el esquema del técnico alemán Hansi Flick.

¡Fermín López se queda! FC Barcelona rechazó los millones del Chelsea

De acuerdo a información del periodista Fabrizio Romano, FC Barcelona rechazó los 40 millones de euros, alrededor de 800 millones de pesos mexicanos, que Chelsea ofertó por Fermín López, una de las estrellas formadas en La Masía.

Fermín López, de 21 años de edad, es una de las estrellas de la Masía que ya tiene presencia en el primer equipo del FC Barcelona. El mediocampista español ha registrado 19 goles y 11 asistencias en 90 partidos.

López tiene contrato con el FC Barcelona hasta el verano del 2029 y su valor en el mercado es de 50 millones de euros, más de mil millones de pesos mexicanos, el más alto en su carrera.

En cuanto al Chelsea, deberá conformarse con las incorporaciones que tuvo, que no fueron pocas. Los Blues sumaron a su plantilla a Joao Pedro, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho, Jorrel Hato, Liam Delap, Estevao, Dario Essugo, Mammadou Sarr y Kendry Paz.

Fermín López es muy bueno.



¿Cuándo volverá a jugar el FC Barcelona?

Luego del empate ante Rayo Vallecano y con el parón internacional en puerta, FC Barcelona regresará a escena hasta el domingo 14 de septiembre cuando se midan al Valencia en el marco de la Fecha 4 de LaLiga.