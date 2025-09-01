En estos tiempos cada vez se vuelve más complicado ver partidos de futbol gratis en México, con la llegada de las plataformas y servicios de streaming los costos se han elevado.

Y si ver futbol europeo es complicado por los costos que establecen quienes poseen los derechos de transmisión, ver el futbol sudamericano es todavía más difícil.

Por ello hoy te traemos una opción totalmente gratis y sin suscripciones para ver juegos del futbol brasileño en México en cada jornada del Brasileirao.

¿Te gusta el futbol brasileño? Así puedes verlo gratis y sin necesidad de suscripciones

El futbol brasileño es uno de los de mayor nivel en el continente americano pero ver sus juegos en México es complicado ya que no hay un canal que transmita sus juegos.

Pero recientemente, Fanatiz un canal de YouTube transmite totalmente gratis y sin necesidad de una suscripción, un juego por jornada del Brasileirao para todo el mundo a excepción de Brasil.

El canal transmite el juego más atractivo de cada fecha en dos versiones, en idioma español y en idioma portugués para que cualquier persona pueda tener acceso a éste.

Así puedes ver los resúmenes de los juegos del futbol sudamericano

Además de ver un partido por jornada del Brasileirao, el mismo canal de YouTube, Fanatiz, sube resúmenes de algunos juegos del futbol sudamericano por lo que si no tienes cómo ver el partido en vivo, esta es una opción.

Lo único que necesitas es tener una cuenta de Gmail que te deje suscribirte al canal de YouTube para poder recibir las notificaciones de cada nuevo vídeo de Fanatiz y así podrás tener acceso a un juego del futbol brasileño y resúmenes de ligas sudamericanas.

El último encuentro que el canal transmitió fue el Internacional vs Fortaleza que terminó 2-1 a favor del Colorado y los siguientes vídeos programados son de reacciones y análisis de las eliminatorias mundialistas.