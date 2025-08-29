La joven sensación mexicana, Gilberto Mora, está en boca de todos por su talento, incluso su DT, el Loco Abreu, ya lo quiere ver en Europa.

Esta semana, Gilberto Mora ha tomado mucho protagonismo porque se dio a conocer que Real Madrid tiene un interés por el mediocampista de Xolos.

No es nuevo, desde hace un año se decía que varios grandes de Europa estaban siguiendo a Mora, pero no había nada real, hasta ahora. En ese tiempo ha logrado ganar mucha experiencia.

Incluso ya fue seleccionado nacional y ya fue campeón de la Copa Oro. Con su club es titular indiscutible y hasta se ha estrenado como goleador.

¿Por qué no se ha ido a Europa? Es sencillo, por que la FIFA no lo permite hasta que tenga 18 años.

Las declaraciones del Loco Abreu sobre Gilberto Mora que emocionarán a todo México

El arranque de Gilberto Mora en este Apertura 2025 ha sido muy bueno, lleva 3 goles en 6 partidos sin ser un delantero. Cualquier entrenador estaría contento, como el Loco Abreu.

Fue el mismo entrenador de Xolos que elogió a Gilberto Mora: "Ya no hay que decir más de Gil Mora, el juvenil. Tiene 16 años, sí, pero ya es jugador de Primera: demuestra fútbol, condiciones y goles. ¿Qué más tiene que hacer para dejar claro que es de Primera División? Es titular en la selección y también acá. Disfrutémoslo el año y medio que nos queda, porque, obviamente, se va a ir (a Europa)”.

Medios de Europa siguen de cerca a Gilberto Mora y ya hasta le pusieron insólito apodo (Carlos Heredia / Mexsport)

Real Madrid muestra interés en Gilberto Mora

Como vimos, se dio a conocer que el Real Madrid tiene un interés por Gilberto Mora. Esto a trascendido de rumores a ser una realidad. Rafaela Pimenta dejó ver que era cierto en una entrevista, no puede decir que sí libremente por los acuerdos que existen.

La prensa española ya también tiene en la mira a Gilberto Mora y lo comienzan a conocer en ese país. Y hasta uno de los directivos del Real Madrid, Butrageño, dijo que el club siempre quiere a los mejores cuando fue cuestionado por el mexicano.