En conferencia de prensa, el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam destacó el Mundial 2026 que se vivirá en México y no dudó en mencionar a Hugo Sánchez y Chicharito Hernández:

“Por supuesto, hablaremos del legendario Hugo Sánchez y de Chicharito”. Tharman Shanmugaratnam, presidente de Singapur

Como mencionó el presidente de Singapur en conferencia de prensa conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum, México será sede de la inauguración del Mundial 2026.

Sheinbaum se reúne con el presidente de Singapur (@GobiernoMX / X)

Presidente de Singapur ha admirado desde niño a Hugo Sánchez y Chicharito Hernández

El presidente de Singapur habló de los “legendarios” Hugo Sánchez y Javier “Chicharito” Hernández durante la mención del Mundial 2026, que será histórico para México y agregó que los ha admirado desde niño.

Acorde con Tharman Shanmugaratnam, a Hugo Sánchez y Chicharito Hernández se les celebra por sus habilidades técnicas en el futbol, junto a su tenacidad en el campo en partidos de gran importancia.

Por dicha razón, tanto Hugo Sánchez como Chicharito Hernández son los mejores de su época, ya que la combinación de su presencia en el futbol es lo que inspira a millones.

Y es justo esa tenacidad que ve en las dos figuras del futbol las que el presidente de Singapur percibe en el pueblo de México, que será el primer país en albergar la Copa Mundial por tercera ocasión.

Por lo que Tharman Shanmugaratnam afirmó estar seguro de que el Mundial 2026 será un motivo de renovación del que llamó “espíritu indomable” de México.