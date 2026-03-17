A pocos meses de que se realice el Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, Airbnb anunció una experiencia única junto a la leyenda del futbol mexicano: Hugo Sánchez.

Se trata de un espacio exclusivo que los aficionados podrán visitar dentro del Estadio Banorte en donde se exhibirán trofeos, reconocimientos, camisetas y otros objetos relacionados con Hugo Sánchez, quien será el anfitrión de dicha experiencia.

¿Qué incluye la experiencia de Airbnb con Hugo Sánchez y el Estadio Banorte?

La experiencia de Airbnb iniciará con recorrido exclusivo detrás de escena guiado por Hugo Sánchez, quien compartirá historias y momentos clave de su trayectoria.

Luego, los aficionados compartirán con la leyenda en “La Tribuna de Hugol”, un espacio diseñado por Airbnb para homenajear al fútbol mexicano. La convivencia continuará con una experiencia de personalización, donde los invitados podrán diseñar su balones y gorras.

Más tarde, los huéspedes disfrutarán de una cena inspirada en los sabores de México, preparada por un servicio de chef privado, para celebrar la riqueza culinaria del país. Al culminar la noche, los huéspedes dormirán en dos suites dentro del Estadio Banorte.

Dormir en el Estadio Banorte: Airbnb lanza experiencia con Hugo Sánchez rumbo al Mundial 2026. (captura)

¿Cómo se puede acceder a la experiencia gratuita que ofrecerá Airbnb con Hugo Sánchez?

Los aficionados interesados pueden solicitar la reserva de esta experiencia en el Estadio Banorte junto a Hugo Sánchez a partir del lunes 23 de marzo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México a través de la página airbnb.mx/hugol.

Las solicitudes se atenderán por orden de aplicación a través de la plataforma Airbnb, y se confirmará la primera reserva elegible para un grupo de hasta cuatro huéspedes para la estancia del 5 al 6 de abril.