A través de un mensaje que compartió en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, por la visita que realizó a Palacio Nacional.

En la breve publicación que difundió, Claudia Sheinbaum resaltó que el encuentro que se celebró el lunes 1 de diciembre de 2025 sirvió para abordar temas de importancia e interés bilateral.

“Agradecemos la visita a México del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. Hablamos de las grandes oportunidades de nuestra relación económica, comercial, cultural y académica” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destaca temas revisados en visita del presidente de Singapur a Palacio Nacional

La mañana del lunes 1 de diciembre, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional, la visita oficial de Tharman Shanmugaratnam, su homólogo presidente de Singapur.

Sobre lo ocurrido, la mandataria compartió un mensaje en sus redes sociales, por medio del cual extendió un agradecimiento a Tharman Shanmugaratnam, con quien resaltó, habló de diversos temas:

Relación económica entre México y Singapur

Relación comercial

Relación cultural

Lazos de índole académico

De la misma forma, en la publicación incluyó un video en el que se observan algunos aspectos de la visita, así como un fragmento del mensaje que ofreció en la mañanera del pueblo del 1 de diciembre.

En dicho discurso, Claudia Sheinbaum resaltó que al revisar los temas de relevancia bilateral durante el encuentro, se pudo reafirmar el buen trato que hay entre México y Singapur.

Claudia Sheinbaum reconoce a Singapur como un aliado

Durante el mensaje conjunto que Claudia Sheinbaum ofreció en compañía del presidente Tharman Shanmugaratnam en Palacio Nacional, reconoció que Singapur en un aliado de México.

Sobre ello, resaltó que México ha encontrado un respaldo operativo en Singapur, en materia de infraestructura, durante eventos como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

“México encuentra en Singapur un aliado en este sector. Y ante los desafíos globales, las coincidencias en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico demostraron la importancia y, además, el apoyo que tuvimos de Singapur para que México sea sede de este importante evento en 2028″ Claudia Sheinbaum

Incluso, resaltó que gracias al apoyo que le ha extendido el gobierno de Singapur, México consiguió que se le designara como sede del evento para la edición que se llevará a cabo en el 2028.

Por lo anterior, dijo que la visita a Palacio Nacional, aun cuando se trata de la primera de un país de la región Asia-Pacífico, terminar por reafirmar la amistad, la cooperación y la confianza mutua.