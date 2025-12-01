Claudia Sheinbaum se reúne con el presidente de Singapur Tharman Shanmugaratnam con el objetivo de impulsar inversión y cooperación con México.

A través de las redes sociales, Claudia Sheinbaum presumió su encuentro con Tharman Shanmugaratnam y anuncia que Singapur tendrá embajada en México.

Así fue la reunión entre Claudia Sheinbaum y Tharman Shanmugaratnam

Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida al presidente de Singapur Tharman Shanmugaratnam como parte de su visita de trabajo al país.

Sheinbaum se reúne con el presidente de Singapur (@Claudiashein / X )

Se realizó una breve ceremonia protocolaria en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum recibió al mandatario en la Puerta de Honor -como parte del protocolo-, acceso destinado para los jefes de Estado extranjeros.

Tras esta recepción, Claudia Sheinbaum y Tharman Shanmugaratnam se dirigieron al despacho presidencial para sostener una reunión privada.

A través de su cuenta de X, la presidenta de México compartió algunas fotografías de su reunión con el presidente de Singapur.

Claudia Sheinbaum resaltó que entre México y Singapur existe colaboración, hermandad, acuerdos e inversión.

De esta manera, Claudia Sheinbaum busca para impulsar la inversión y cooperación entre México y Singapur.

“En Palacio Nacional, recibimos al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. Entre ambas naciones existe colaboración, hermandad, acuerdos e inversión” Claudia Sheinbaum

Tras reunión entre Claudia Sheinbaum y Tharman Shanmugaratnam se anuncia que Singapur tendrá embajada en México

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no fue la única que compartió fotografías de su encuentro con el presidente de Singapur Tharman Shanmugaratnam en Palacio Nacional.

Y es que a través de la cuenta de X del Gobierno de México se compartió parte del encuentro entre Claudia Sheinbaum y el presidente de Singapur Tharman Shanmugaratnam.

En su publicación, se adelantó que los mandatarios abordarán asuntos relacionados con inversiones y cooperación.

Además de que se anunció que Singapur tendrá embajada en México.

“En Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein recibe a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. Abordarán asuntos relacionados con inversiones y cooperación, como la formalización de la embajada de este país asiático en México” Gobierno de México