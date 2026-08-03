Un grupo de científicos del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel han publicado en la revista Cancer Research un estudio en el que revelan un posible potencial del Viagra para frenar la metástasis del cáncer.

Según los resultados del estudio el sildenafil, el principio activo del Viagra podría interferir en el mecanismo biológico que las células tumorales utilizan para formar metástasis.

“Demostramos que los inhibidores de PDE5, entre ellos el sildenafil, reducen la disponibilidad de colesterol y alteran la migración y la capacidad metastásica de las células cancerosas”. Dr. Yarden Ariav

Tras demostrar que el sildenafil limita la capacidad de las células cancerosas para utilizar el colesterol, que es componente esencial de las membranas celulares para las células cancerosas que buscan separarse del tumor primario, migrando por todo el cuerpo e invadiendo órganos distantes.

Por lo que con el sildenafil, el principio activo del Viagra se interrumpe su acceso al colesterol, lo que hace que estas células tengan más dificultades para formar metástasis.

Hasta ahora las pruebas de laboratorio del estudio se centraron principalmente en cánceres de mama triple negativo, el melanoma y de pulmón.

Estudio revela potencial de Viagra para frenar la metástasis del cáncer (Especial )

Viagra necesitaría una combinación para frenar la metástasis del cáncer

Ante el estudio los científicos determinaron que el Viagra necesita una combinación para frenar la metástasis del cáncer.

Pues en las observaciones se vio una mejora significativa en la supervivencia de pacientes con cáncer que toman sildenafil cuando el fármaco se combinaba con estatinas, que son medicamentos usados para reducir la producción de colesterol en el cuerpo.

Lo que sirve como potenciar el efecto bloqueador sobre el metabolismo tumoral. Debido a que la combinación del sildenafil, el principio activo del Viagra y las estatinas impide aún mejor que generen nuevo colesterol, lo que fortalece el efecto anti metastásico.