Cruz Azul se quedó corto en sus aspiraciones para ser campeón del Apertura 2025, y rumbo al Clausura 2026 el mercado de fichajes de La Máquina deber ser importante. Conoce las altas y bajas de La Máquina.

El fracaso de Cruz Azul en el torneo que recién terminó hace inevitable que haya cambios en el plantel celeste, por lo que se esperan bajas y altas de peso en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026.

Cruz Azul en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026

El mercado de fichajes de Cruz Azul no ha tenido grandes movimientos, pero las altas y bajas para el Clausura 2026 empezarán a llegar.

Cruz Azul en el mercado de fichajes: Altas de La Máquina rumbo al Clausura 2026

Los nombres de Agustín Palavecino y Miguel Borja suenan para ser altas de Cruz Azul en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026.

Agustín Palavecino

Miguel Borja

Palavecino es bien conocido por el DT de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, quien lo dirigió en Necaxa.

En cuanto a Miguel Borja, es un delantero colombiano de pasado reciente con River Plate de Argentina.

Cruz Azul en el mercado de fichajes: Bajas de La Máquina rumbo al Clausura 2026

En cuanto a las bajas, en el mercado de fichajes de Cruz Azul, hay nombres que se apuntan para abandonar La Noria e para el torneo de Clausura 2026.

El caso de Ángel Sepúlveda parece cerrado para incorporarse a Chivas; a quien se uniría Mateusz Bogusz, quien abriría un espacio para otro extranjero.

Estos son los jugadores que saldrían de Cruz Azul:

Ángel Sepúlveda

Mateusz Bogusz

Luka Romero

Las razones de las posibles bajas de estos jugadores son distintas, pero el objetivo es claro en Cruz Azul, redondear un plantel que le ayude a ser campeón.

¿Cuándo debuta el Cruz Azul en el Clausura 2026?

Cruz Azul debe moverse rápido en el mercado de fichajes, ya que el torneo de Clausura 2026 iniciará muy pronto.

El Clausura 2026 está programado para iniciar el viernes 9 de enero de 2026, fin de semana en el que La Máquina se estrenarán en la competencia.

En la Jornada 1 de la Liga MX, Cruz Azul visitará a León el sábado 10 de enero.