Mónica Arredondo es una periodista deportiva reconocida por su trayectoria en Fox Sports México, donde se ha especializado en la cobertura de fútbol, con un enfoque importante en el fútbol femenil. Descubre todo sobre su vida y trayectoria.

¿Quién es Mónica Arredondo?

Mónica Arredondo es una periodista y conductora deportiva mexicana conocida por su trabajo en Fox Sports México, donde se ha desempeñado como reportera, presentadora y analista, especialmente en la cobertura de fútbol femenil y otros eventos deportivos.

Es originaria de Ensenada, Baja California, y ha logrado ganar visibilidad gracias a su trabajo en la cobertura de la Liga MX Femenil, así como en distintos programas deportivos de la cadena.

¿Qué edad tiene Mónica Arredondo?

Mónica Arredondo nació el 11 de mayo de 1991, por lo que actualmente tiene 34 años.

¿Mónica Arredondo tiene esposo?

No hay información disponible sobre la vida sentimental de Mónica Arredondo, pues en sus redes sociales solo se dedica a compartir sus logros profesionales.

¿Qué signo zodiacal es Mónica Arredondo?

Al haber nacido el 11 de mayo, Mónica es Tauro, un signo de tierra que es conocido por firme, leal, amante de la seguridad y lo material.

¿Mónica Arredondo tiene hijos?

De acuerdo con la información que hay sobre Mónica no tiene hijos, pues se ha dedicado de lleno a su carrera como periodista deportiva.

¿Qué estudió Mónica Arredondo?

Mónica Arredondo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac.

¿En qué ha trabajado Mónica Arredondo?

Arredondo ha sido reportera y conductora de Fox Sports desde junio de 2016, cubriendo distintos eventos deportivos y participando en programas como cobertura de partidos de fútbol, especialmente del fútbol femenil mexicano.

Además, fue conductora de espacios como Fox Gol Femenil, un programa dedicado a visibilizar la Liga MX Femenil, ampliando la cobertura y el análisis del fútbol femenino en México.

También ha sido reportera de cancha en partidos, incluyendo apariciones en transmisiones tanto de fútbol femenil como otros eventos en la agenda del canal.

Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que debido a reacomodos en Fox Sports México por problemas corporativos de la cadena, Mónica Arredondo podría dejar el canal para unirse a plataformas como Tubi o Amazon Prime Video en 2026, con proyectos deportivos en transmisión digital