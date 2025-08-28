En los últimos días se ha mencionado el nombre de Agustín Palavecino para llegar al América, sin embargo, se reveló que existe una razón por la que las Águilas no ficharían al jugador del Necaxa.

El mercado de fichajes actual ha sido lento para la mayoría de los equipos de la Liga MX y el América no es la excepción, pues para contratar extranjeros se tienen que liberar plazas de extranjeros, lo que ha impedido que el conjunto azulcrema vaya por un nuevo refuerzo como Agustín Palavecino.

Y pese que se habló de que habría un intercambio entre Víctor Dávila y Agustín Palavecino, parece que ese fichaje no se concretará ni por 45 millones, pues existe una razón que revelaría el por qué las Águilas no pueden hacerse de los servicios del jugador de los Rayos.

La razón por la que América no ficharía a Agustín Palavecino: “Ni por 45 millones”

De acuerdo con el reportero de TUDN, Julio Ibáñez, América no podrá fichar a Agustín Palavecino para el actual torneo Apertura 2025 ni aunque el equipo azulcrema pusiera 45 millones sobre la mesa.

“No se puede ni por qué el América hoy ponga la cantidad de dinero que ustedes me digan. No se puede, simple y sencillamente eso no va a pasar. No es un tema de dinero, es un tema de que el reglamento de la Liga MX no les permitiría en este momento ejecutar ese cambio“, dijo Julio Ibáñez sobre el fichaje de Agustín Palavecino al América.

El fichaje de Agustín Palavecino no se podría dar con las Águilas debido a que ya cerraron los registros para futbolistas que ya tuvieron minutos con sus equipos en el actual torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

No obstante, agregó que “Palavecino puede llegar a las Águilas del América el siguiente semestre, a mí me suena mucho esa historia. Si es un hombre que le llena el ojo a André Jardine, al cuerpo técnico y a la directiva”.

Reporta @julioiba que Agustín Palavecino no llegará esta torneo al @ClubAmerica ya que por reglamento no es posible 🦅👀#GrandesDeCorazon pic.twitter.com/vHU0VDh7hT — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) August 27, 2025

¿América todavía puede contratar refuerzos para el Apertura 2025?

Pese a que Agustín Palavecino ya no sería una opción real para el América en el actual Apertura 2025 de la Liga MX, el conjunto de Coapa puede seguir volteando al futbol internacional.

Esto porque los registros para futbolistas que lleguen desde otras ligas, como fue el caso de Allan Saint-Maximin, cierran el 12 de septiembre, pero eso sí tendrían que liberar una plaza de extranjero.