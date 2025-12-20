Álvaro Fidalgo enciende las alarmas en el Club América a tres semanas del arranque del Clausura 2026 y en la Selección Mexicana que está a seis meses de su debut en el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Desde hace un par de días comenzaron a surgir los rumores de un posible regreso a Europa de Álvaro Fidalgo, con ello el futbolista de las Águilas se olvidaría de la Selección Mexicana para la cual sería elegible a partir de febrero.

Hay que recordar que en el próximo mes de febrero, el mediocampista azulcrema cumplirá cinco años en la Liga MX, tiempo que pide la FIFA para poder realizar el cambio de federación pero ante tentadoras ofertas Fidalgo analiza volver a su país natal.

Revelan que Álvaro Fidalgo diría adiós al Mundial 2026 por regresar a Europa

A seis meses del arranque del Mundial 2026 y a dos meses de que Álvaro Fidalgo sea elegible para la Selección Mexicana, el futbolista del América analiza regresar a España ante las ofertas que ha recibido.

Las ofertas del Sevilla y el Valencia seducen al mediocampista ibérico por encima de poder jugar la próxima Copa del Mundo con México y en América ya se preparan ante una posible salida de uno de sus mejores jugadores.

De acuerdo con AS México, es un hecho que las Águilas solo tendrán dos o tres bajas en este mercado de invierno y una de ellas sería la de Fidalgo quien tiene contrato vigente con el cuadro capitalino pero está tentado ante las recientes ofertas que ha recibido de Europa.

Obed Vargas interesa en América pero llegaría si Fidalgo saliera del equipo y entonces la selección mexicana no podría contar con Álvaro para el mundial @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/bR5UygLZwI — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) December 16, 2025

Las otras bajas que tendría el América de cara al Clausura 2026

Como cada mercado de pases los azulcremas recibieron la noticia de que Álvaro Fidalgo podría salir del América pero no es el único que está con un pie fuera de Coapa sino que hay otros nombres que suenan con fuerza para causar baja.

Los dos hombres que apuntan a salir del América son los chilenos Igor Lichnovsky y Víctor Dávila quienes no cumplieron con el rendimiento esperado y el club ya les busca acomodo para poder liberar plazas de extranjero.

En caso de concretar dichas salidas eso le daría oportunidad a la directiva azulcrema de fichar a futbolistas extranjeros del propio mercado de la Liga MX o fuera de ella.