Fanki está ganando terreno en el futbol mexicano. Ya tuvo la oportunidad de vender boletos para el México vs Portugal y ahora tendrá los abonos del Club América. Ticketmaster se está quedando el olvido.

El Club América ha estado relacionado Ticketmaster desde hace muchos, muchos, años, pero ahora de un golpe sobre la mesa, y los boletos ya no se podrán comprar ahí, sino en Fanki.

Sí, con la boletera que tuvo problemas al momento de ofrecer entradas para el México vs Portugal en el Estadio Azteca. Y que incluso la Profeco ya está investigando, pues tuvo más de 20 quejas.

La empresa contestó que sufrió un ciberataque, y que por eso decidió cerrar la preventa, más tarde la postergó un día. Al final, muchos usuarios quedaron muy inconformes. Aunque también se debe decir que habían muy pocos boletos, pues los patrocinadores se quedaron con la mayoría.

Abono Club América ya no se venderá por Ticketmaster; Fanki, la nueva boletera de las Águilas

Hasta este Apertura 2025, el Club América vendía sus boletos con Ticketmaster, como toda la vida. Sin embargo, se ha reportado que Fanki será la nueva boletera para el Clausura 2026.

Algunos usuarios que tienen el abono del Club América han reportado que les llegó un correo para comprar su abono del próximo torneo. Al parecer, Fanki les dará prioridad a los abonados para ser los primeros en adquirir entradas.

Las Águilas no son el único equipo mexicano que se asoció con Fanki. También lo es Atlas y Santos. Aunque esto no es casualidad, ya que Orlegi es socio de la empresa.

🚨El @ClubAmerica anuncia que FANKI será su boletera oficial desde ahora🚨🦅👀



•El acuerdo comienza con la venta del Abono para el Clausura 2026✅#GrandesDeCorazon . @Fankisports pic.twitter.com/2bzmpTz7dQ — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) December 19, 2025

¿Tendrás problemas para conseguir el Abono América? La verdad sobre el México vs Portugal

Usuarios de redes sociales, no les pareció que Fanki sea la nueva boletera y donde podrán adquirir su abono del Club América. Y es que la primera impresión no fue nada buena.

Fanki tenía preparado que un millón de dispositivos intentaran comprar boletos para el México vs Portugal, pero su sitio se cayó. La empresa, días después, comentó que se debió a un ciberataque y que ya lo está investigando.

Como sea, postergó su preventa un día y al poco tiempo anunció que ya estaban agotadas las entradas. Personas dijeron que estaban muy cerca de la fila, pero que los sacaban y ya no podía comprar.

Seguramente, para partidos del América no habrá la misma demanda, sin embargo, se deberá estar al pendiente.