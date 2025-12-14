América fracasó en su intento de ser campeón en el Apertura 2025, así que, rumbo al Clausura 2026, el mercado de fichajes de las Águilas promete muchas novedades. Conoce las altas y bajas del equipo azulcrema.

El poco éxito del América en el torneo que recién termina, hace inevitable que haya cambios en el plantel azulcrema, por lo que se esperan bajas y sobre todo, algunas altas de peso en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026.

América en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026

Hasta el momento no hay grandes movimiento en el mercado de fichajes de América, pero es inevitable que las altas y bajas para el Clausura 2026 empezarán a llegar.

América en el mercado de fichajes: Altas de las Águilas rumbo al Clausura 2026

Los nombres de Agustín Palavecino, Vitinho, Kevin Castañeda y Obed Vargas suenan para ser altas para llegar al América en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026.

También se maneja el regreso del portero Fernando Tapia para renovar esa zona del plantel; además de las llegadas de los jugadores de Toluca: Helinho y Jesús Angulo.

Agustín Palavecino

Vitinho

Kevin Castañeda

Obed Vargas

Fernando Tapia

Helinho

Jesús Angulo

América en el mercado de fichajes: Bajas de las Águilas rumbo al Clausura 2026

En cuanto a las bajas, en el mercado de fichajes de América, hay nombres que se apuntan para abandonar el Nido de las Águilas en busca de fortalecer el plantel azulcrema, para el torneo de Clausura 2026.

Estos son los jugadores que no deberían seguir con América para el próximo torneo:

Igor Lichnovsky

Kevin Álvarez

Víctor Dávila

Alexis Gutiérrez

Jonathan Dos Santos

Las razones de las posibles bajas de estos jugadores son distintas, y en el caso de los extranjeros Igor Lichnovsky, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre, su salida permitiría reforzar con jugadores de mucho peso al América

¿Cuándo debuta el América en el Clausura 2026?

América debe moverse rápido en el mercado de fichajes, ya que el torneo de Clausura 2026 iniciará muy pronto.

El Clausura 2026 está programado para iniciar el viernes 9 de enero de 2026, fin de semana en el que las Águilas se estrenarán en la competencia.