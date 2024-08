Club América teme lo peor con una de sus joyas en la defensiva, ya que tenían la certeza de que se iba a reintegrar al primer equipo, sin embargo los últimos análisis realizados al jugador son de temer.

Kevin Álvarez, jugador del Club América, se encuentra en grandes problemas físicos y de salud, pues no ha podido recuperarse de la pubalgia que lo afecta desde hace un año, por lo que temen tenga una recaída.

La joya defensiva del Club América fue operado hace seis meses para reparar el daño provocado por la pubalgia, pero los resultados no han sido los esperados, pues su recuperación no le ha permitido regresar al primer equipo.

Kevin Álvarez se encuentra en observación médica debido a que se le realizan estudios continuamente, en los que el cuadro americanista se percató que el jugador no está al cien por ciento y “Temen que haya graves secuelas”.

Club América teme por una recaída en la lesión de Kevin Álvarez

Kevin Álvarez, una de las joyas defensivas del Club América que no ha podido explotar en el equipo debido a sus constantes indisciplinas, pero sobre todo, por una pubalgia que lo mantiene a raya.

La pubalgia, conocida como la hernia del deportista, provoca un cuadro doloroso en la zona del pubis debido a una inflamación en la zona de inserción de la musculatura abdominal en el borde superior del pubis y de la musculatura aductora, lo que le provoca a Kevin Álvarez no rendir al cien por ciento.

Debido a que el tratamiento no estaba funcionando, se decidió operar a la joya del Club América, sin embargo, no ha podido mejorar debidamente, ya que el jugador no pasó las pruebas realizadas durante la Leagues Cup, por lo que el equipo médico del cuadro americanista deberá realizar nuevas pruebas de cara a la Liga MX.

En el cuerpo médico de Coapa se teme por una recaída en la lesión de Kevin Álvarez o peor aún, se teme que “haya graves secuelas” que le impidan regresar al equipo, según informó Fernando Esquivel en sus redes sociales.

André Jardine, DT del Club América, luce optimista con su joya

André Jardine, DT del Club América, ha mostrado buena cara ante la mala circunstancia de salud que rodea a Kevin Álvarez, por lo que espera que su joya defensiva logre pasar las nuevas pruebas médicas y reintegrarse al equipo a la brevedad.

Kevin Álvarez ha estado presente en los entrenamientos del equipo, pero no ha podido subir su rendimiento físico debido a que necesita el alta médica para que pueda rendir al cien por ciento.

Por el momento, el club no ha informado sobre el estatus completo de su joya, por lo que sus aficionados deberán esperar a nueva información sobre Kevin Álvarez.