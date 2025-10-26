Hormiga González tuvo una noche de ensueño en el Estadio Akron, el juvenil futbolista marcó un hat-trick en el Clásico Tapatío ante Atlas y alcanzó un récord de Chicharito Hernández.

¿Destinado a la gloria? Hormiga González sigue los pasos de Chicharito Hernández, quien desde muy joven mostró su talento en la Liga MX con récords importantes.

El nuevo récord de la Hormiga González ocurrió en el Clásico Tapatío, pues marcó tres de los cuatro goles con los que Chivas se impuso a los rojinegros en el Estadio Akron.

La cuota de goles de González aumentó a 10 tantos, una cantidad solo equiparable a la que consiguió Chicharito Hernández en el Clausura 2010.

¿Cuál fue el récord que alcanzó la Hormiga González y que le valió igualar la marca de Chicharito Hernández?

La Hormiga González llegó a 10 goles en la fase regular del Apertura 2025 y se convirtió en uno de los mexicanos sub 23 con más anotaciones en torneos cortos desde 1996. Marca en la que también aparece Javier Chicharito Hernández.

En el top 5 aparece Chicharito Hernández, quien registró 11 goles en el Apertura 2009 con 21 años de edad. Mientras que en el Clausura 2010 registró 10 tantos.

La Hormiga González ya tiene 10 tantos en el campeonato y aún restan dos jornadas por disputarse en el campeonato, por lo que aún puede ampliar su marca.

Mexicanos Sub-23 con más goles en un torneo corto desde 1996:

Chicharito Hernández | 11 goles | 21 años | Apertura 2009

Chicharito Hernández | 10 goles | 22 años | Clausura 2010

Armando González | 10 goles | 22 años | Apertura 2025

José Juan Macías | 10 goles | 20 años | Clausura 2019

Omar Bravo | 10 goles | 22 años | Clausura 2002

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Luego de la contundente victoria sobre Atlas en la Liga MX, Chivas seguirá su camino en la Liga MX este 2 de noviembre cuando visite la cancha del Estadio Hidalgo para enfrentar a Pachuca, en el marco de la Jornada 16.