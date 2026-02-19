Armando la “Hormiga” González rechazó una oferta del futbol europeo, la cuál fue por 400 millones de pesos, aproximadamente, debido a que el jugador mexicano prefiere quedarse en Chivas.

La Hormiga González recibió una oferta del CSKA de Moscú, club que ofrecía pagar su cláusula de rescisión, pero la decisión del futbolista fue mantenerse con Chivas por unos meses más.

Hormiga González rechaza oferta rusa de 400 millones de pesos. (captura)

¿Por qué la Hormiga González decidió quedarse en Chivas?

De acuerdo con reportes, la Hormiga González quiso permanecer en Chivas porque está incluido en el proyecto del Guadalajara para cumplir el sueño de jugar un Mundial, así como ser campeón con el Rebaño Sagrado en la Liga MX.

El CSKA de Moscú estaba dispuesto a pagarle a Chivas para llevarse a la Hormiga González, pues antes de lanzar la oferta se comunicaron con el entorno del futbolista para expresarle su interés, sin embargo, el mexicano prefirió rechazarla.

Cabe mencionar que el jugador del Rebaño Sagrado también ha sido sondeado por clubes de LaLiga, la Premier League y la Saudí Pro League, aunque la oferta del futbol ruso fue la primera que se hizo formalmente.

Hormiga González ha sido una de las figuras de Chivas en este inicio de torneo (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

¿Cómo es el presente de la Hormiga González con Chivas?

La Hormiga González fue campeón de goleo con Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX y actualmente es titular con el club en el Clausura 2026.

En el presente torneo, la Hormiga González es sublíder de la tabla de goleo de la Liga MX con 5 anotaciones y a solo uno de distancia con Joao Pedro del Atlético de San Luis.