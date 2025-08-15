Chivas ya lleva 4 partidos jugados en este Apertura 2025 y no se ha sabido nada de Chicharito Hernández, futbolísticamente. Lo que sí es que este 14 de agosto, el equipo hizo un importante anuncio sobre el futuro de varios jugadores.

Bueno, se ha hablado de Chicharito Hernández, pero por sus cosas extra canchas. Los protagonistas de Chivas se llaman de otra forma y son juveniles.

Uno de ellos es Hugo Camberos, un futbolista diferente que se dice, un club de Europa lo está buscando. Pero de eso hablaremos más adelante.

Lo único cierto es que el Rebaño no ha tenido un buen arranque de torneo. Apenas han ganado un partido, y comienzan las críticas sobre Milito.

¿Renovaron a Chicharito? Chivas hace importante anuncio sobre futbolistas del primer equipo

Este 14 de agosto, Chivas lanzó un comunicado importante sobre el futuro de sus jugadores. Esto mientras los aficionados se preguntan que pasará con el futuro de Chicharito Hernández.

Con respecto a Chicharito Hernández, lo más seguro es que no lo renueven, y en diciembre del 2026 se vaya libre. Para que no le pase eso a varios juveniles, Chivas renovó el contrato de Teun Wilke, Yael Padilla, Miguel Gómez, Hugo Camberos y Eduardo García.

Casualmente, el club toma esta decisión cuando se habla que algunos de ellos se podrían ir a Europa. Sí, Hugo Camberos el principal. Por otra parte, aseguran que ninguno de ellos se vaya sin dejar dinero en las arcas.

🇫🇷 RENOVADOS por la Dirección Deportiva ✍🏻



5️⃣ juveniles reafirmaron su compromiso para seguir trabajando y entregándose por estos colores:



Teun Wilke, Yael Padilla, Miguel Gómez, Hugo Camberos y Eduardo García 👏🏻#MuchoChivas pic.twitter.com/Ol0bwpzAdr — CHIVAS (@Chivas) August 15, 2025

¿Chivas dejaría ir a Hugo Camberos a Europa tras la renovación?

Los equipos mexicanos tienen una táctica bien definida: renovar a sus juveniles con mucho potencial para que si otro lo quiera, tenga que pagar mucho dinero. Esto acaba de suceder con Chivas.

Se ha hablado que el Club Brujas se interesó por Hugo Camberos, aunque se ha negado, sí atrae a clubes europeos. Al parecer, Chivas le puso una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, lo que haría muy complicado su pase, a menos que existan un apartado especial para estos casos.