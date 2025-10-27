La Jornada 17 de la Liga MX Femenil enfrentará a Chivas vs Necaxa; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Chivas vs Necaxa es uno de los partidos con los que arranca la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, en la que se decidirá los equipos que buscarán el título en la Liguilla.

Chivas vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX Femenil

La Jornada 17 de la Liga MX Femenil arranca el viernes 31 de octubre, y el partido Chivas vs Necaxa será el primero que se jugará ese día.

Chivas vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX Femenil

El partido Chivas vs Necaxa en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX Femenil

Las señales de Amazon Prime Video, FOX One y Tubi transmitirán el partido Chivas vs Necaxa en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

Partido: Chivas vs Necaxa

Fase: Jornada 17 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video, FOX One y Tubi

¿Cómo llega Chivas Femenil a la Jornada 17 de la Liga MX Femenil vs Necaxa?

Chivas se mantiene en la pelea por un mejor lugar en la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, por lo que es favorita para vencer a Necaxa en la Jornada 17.

En la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, Chivas perdió 1-2 con Pachuca en el Estadio Hidalgo, para estancarse en 30 puntos en el quinto lugar de la competencia.

¿Cómo va Necaxa en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Necaxa, rival de Chivas Femenil en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, no tiene posibilidades de calificar en el Apertura 2025.

Con 8 puntos, Necaxa ocupa el lugar 16 de la Liga MX Femenil, por lo que llega como víctima propicia del Rebaño femenil.