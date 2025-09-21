Armando González, mejor conocido por los aficionados como la Hormiga, se ha convertido en un referente del ataque de Club Chivas.

La velocidad y habilidad de Armando González con el balón lo han hecho destacar en la Liga MX, donde la afición ya lo reconoce con su particular apodo.

En una reciente entrevista, el papá del delantero de Chivas reveló la particular anécdota detrás del apodo que ha hecho a su hijo un conocido de todos.

Papá de Armando González cuenta la anécdota detrás del apodo

El apodo de “Hormiga” que acompaña a Armando González tiene raíces en un recuerdo familiar que marcó su infancia y que pocos conocían.

Todo comenzó cuando Armando González tenía apenas dos años. La familia llegó en camioneta a un terreno donde, sin saberlo, sus hermanos pisaron un hormiguero, provocando que los insectos los atacaran.

El ahora goleador de Chivas, que apenas empezaba a hablar, desarrolló un temor hacia las hormigas y cada que llegaban a un lugar no quería bajarse de la camioneta.

En su intento por nombrarlas, decía “gigigas” en lugar de “hormigas”, ya que su pronunciación aún no era clara. La escena causó risas entre los adultos y generó un momento que su familia no olvidaría.

Fue un tío quien, en tono de broma, comenzó a llamarlo “Hormiga” cada vez que se repetía la situación. Con los años, el sobrenombre dejó de ser solo un recuerdo infantil y se convirtió en parte de la identidad de Armando, acompañándolo incluso en su carrera profesional.

Los números de Armando González con Chivas

Armando González comenzó su trayectoria en Chivas desde la categoría sub-15, donde rápidamente llamó la atención por su habilidad.

La evolución de Armando González dentro de la cantera lo llevó a debutar en la Liga MX durante un partido entre Chivas y Santos Laguna el sábado 13 de enero de 2024, marcando el inicio de su etapa profesional con el primer equipo.

Desde ese momento, González ha participado en 29 encuentros oficiales con Chivas, siendo uno de los preferidos de la afición rojiblanca.

En lo estadístico, Armando González ha logrado anotar 7 goles con el primer equipo, cifra que refleja su aporte en momentos clave y su capacidad para influir en el marcador.