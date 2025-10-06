Lamine Yamal es sin duda uno de los futbolistas más prometedores del futbol europeo, pues gracias a su talento y velocidad lo han vuelto una pieza clave para el FC Barcelona y la Selección de España.

Sin embargo, en los últimos tiempos no solo sus goles o asistencias generan grandes titulares, pues sus actitudes dentro y fuera del campo han causado críticas alrededor de Lamine Yamal.

Primero, Lamine Yamal fue cuestionado por su celebración de gol frente al Mallorca en LaLiga en donde imitó ponerse una corona tras la anotación, algunos lo vieron como un gesto innecesario para llamar la atención.

Posteriormente, hubo un cruce con Hansi Flick sobre los “egos” dentro del vestuario del FC Barcelona. El entrenador hizo un llamado a la humildad, mientras que el joven español respondió diciendo que no lo veía como un ataque personal, por lo que la tensión quedó en evidencia.

¿Insoportable? El nuevo video que demuestra las terribles actitudes de Lamine Yamal en el FC Barcelona

Ahora, en redes sociales circula un nuevo video que demuestra las actitudes terribles que ha tenido Lamine Yamal en el FC Barcelona, por lo que fue criticado en redes sociales.

En una de las imágenes se observa a Lamine Yamal molestando a uno de sus compañeros en el entrenamiento del FC Barcelona y pese que el otro jugador no le toma importancia, el joven prodigio no para de agredirlo.

En otra parte de la grabación, se ve como el futbolista de la Selección Española se quita la playera de entrenamiento y la tira directamente al suelo en lugar de entregarla al staff del equipo culé.

¿Qué opina Lamine Yamal de los comentarios sobre sus actitudes?

Así como las mostradas en el video, existen muchas otras más de las terribles actitudes que ha tenido Lamine Yamal con sus compañeros en el FC Barcelona.

Ante ello, el mismo jugador ha declarado que las críticas y elogios externos “le son indiferentes si no vienen de su familia”.