Un nuevo mexicoamericano podría llegar a la Liga MX, pues Club América y Rayados de Monterrey siguen su evolución muy de cerca y podrían ficharlo.

Para hacerse de sus servicios, Club América y Rayados de Monterrey tendrían que pagar cerca de 100 millones de pesos mexicanos.

Al final, el interés de estos dos monstruos de la Liga MX no solo gira en torno a su presente, sino a la posibilidad de construir un proyecto alrededor de su crecimiento.

¿Quién es la joya mexicoamericana que se pelea América y Rayados?

Brian Gutiérrez es el mediocampista que hoy divide opiniones entre Club América y Rayados de Monterrey, un jugador que ha construido su nombre a partir de una trayectoria constante en Chicago.

Su doble nacionalidad abre posibilidades y facilita movimientos, pero más allá de ello, Club América y Rayados de Monterrey ven en Gutiérrez a un mediocampista capaz de elevar el nivel de cualquier plantel que apueste por él.

En el entorno de selecciones también ha dejado una impresión sólida. Aunque sus procesos han sido principalmente en Estados Unidos, su nombre aparece en la lista de talentos que podrían dar un salto competitivo en los próximos años.

Una de las grandes ventajas que tendría al jugar en la Liga MX es que no ocuparía plaza de extranjero, por lo que los equipos podrían llenar ese cupo con otro futbolista.

¿Cuál es el valor actual de la joya mexicoamericana que se pelea América y Rayados?

De acuerdo con Transfermarkt, Brian Gutiérrez tiene un valor actual en el mercado de 5 millones de dólares, que equivalen a más de 100 millones de pesos mexicanos.

Además, otro punto a considerar es el hecho de que tiene contrato con Chicago hasta el 2028, por lo que tendría que existir una negociación entre ambos clubes.

De momento, no hay nada cerrado, pero las próximas semanas podrían ser cruciales para el futuro del futbolista.