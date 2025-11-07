El Clausura 2026 será un torneo diferente por la celebración del Mundial 2026, el cuál se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, pero equipos como Chivas y Rayados se verán afectados y se quedarían sin estadio.

Debido a lo especial que será el Mundial 2026, los clubes mexicanos tendrán que hacer varios sacrificios para el Clausura 2026, como jugar toda la Liguilla sin seleccionados nacionales y tampoco habrá Play-In.

A ello, se le suma un nuevo obstáculo debido a que tanto Chivas como Rayados se quedarían sin su estadio para la Fase Final del campeonato mexicano.

¡A buscar otra sede! Chivas y Rayados se quedarían sin estadio para el Clausura 2026 por culpa del Mundial

De acuerdo con el periodista David Medrano, a final es de abril de 2026, los estadios de Chivas y Rayados pasarían a manos de la FIFA con el objetivo de pulir detalles en los inmuebles para el Mundial 2026, por lo que Guadalajara y Monterrey tendrán que buscar una sede alterna.

Tanto Chivas como Rayados únicamente tendrían que cambiar de estadio si clasifican a la Liguilla del Clausura 2026, informó David Medrano.

“Chivas y Rayados tendrán que buscar estadio porque si en el próximo torneo clasifican a la Liguilla ni el estadio de Guadalajara ni el estadio de Monterrey los podrán utilizar porque ya estarán en poder de la FIFA”, indicó David Medrano sobre las sedes de Chivas y Rayados.

Cabe mencionar que esta sería la primera vez que la FIFA tomaría esa decisión, pues en Qatar 2022 y Rusia 2018, los equipos que eran locales en estadios mundialistas, pudieron jugar todo el torneo sin cambiar de sede.

¿América no cambiaría de estadio para el Mundial 2026?

La decisión de la FIFA sobre que los clubes de la Liga MX cambien de estadio por ser mundialista no aplicaría para América.

Esto debido a que el Estadio Azteca seguirá en remodelación todos estos meses, por lo que América seguiría disputando sus encuentros en el Estadio Ciudad de los Deportes.