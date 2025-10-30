La Liga MX ha vivido recientemente un fenómeno que tiene que ver con jóvenes entrenadores mexicanos que no encuentran desarrollo en el futbol nacional y emigran a otras ligas para brillar. Este es el caso de un inesperado DT que actualmente tiene una campaña histórica lejos de nuestro país, está cerca de ser campeón, además de que pertenece a una institución que es propiedad de Atlético de Madrid.

Se trata de Diego Mejía, quien anteriormente dirigió a FC Juárez en la Liga MX y actualmente, está al frente de Atlético Ottawa en Canadá. El DT mexicano ha firmado hasta este momento una temporada casi perfecta con su equipo toda vez que nada mas ha perdido dos de los 28 partidos que llevan hasta el momento, cosa que lo tiene muy cerca de ser campeón de la Canadian Premier League.

En estos momentos, el Atlético Ottawa de Diego Mejía se encuentra en la final preliminar de la Canadian Premier League luego de haberle ganado en la semifinal a Forge por marcador de 2-1. Dicho esto, el técnico mexicano podría consagrarse como campeón por primera vez en su carrera.

El paso de Diego Mejía en la Liga MX

Diego Mejía tuvo una experiencia previa como entrenador en la Liga MX al frente de FC Juárez, equipo con el que no le fue bien y terminó por salir debido a que el rendimiento estuvo lejos de lo esperado.

En la Liga MX, Diego Mejía dirigió a FC Juárez en un total de 28 partidos en los cuales ganó seis, empató otros seis y perdió 16; en ese periodo, su equipo hizo 34 goles y permitió 57. En total, esos Bravos hicieron 24 puntos, un promedio total de 0.86 por ciento.

Fue en enero del 2024 el último partido de Diego Mejía al frente de FC Juárez y después de eso, vino la oportunidad en Canadá, misma que no dudó en tomar para ahora estar muy cerca de consagrarse como campeón.

¿Qué le falta a Diego Mjía para ser campeón con Atlético Ottawa?

Luego de haberle ganado en la semifinal a Forge, el Atlético Ottawa se ha instalado en la gran final por el título de la Canadian Premier League, por lo que ahora el cuadro de Diego Mejía espera rival para el duelo definitivo por salir campeón.

Forge y Cavalry jugarán el próximo domingo para definir al rival de Atlético Ottawa, por lo que Diego Mejía y sus dirigidos estarán muy pendientes de ese choque.