Aunque aún no finaliza el Apertura 2025, América ya se prepara de cara al próximo semestre y desde Brasil reportan que una estrella de su balompié podría reforzar a las Águilas en el siguiente mercado de fichajes.

Si bien América sigue en la pelea por el título en el presente torneo, la directiva ya ha comenzado a trabajar en la conformación del plantel para el siguiente certamen y buscarían romper el mercado con el fichaje de una estrella brasileña.

Y es que en las últimas horas ha trascendido que las Águilas están interesadas en una defensora del Cruzeiro de Brasil e incluso de dice que de concretarse sería un fichaje récord para el club.

América busca romper el mercado con fichaje directo desde Brasil

De acuerdo con el medio Fut Das Minas, América Femenil está muy cerca de cerrar la contratación de Isadora Haas Gehlen, defensora de 24 años que juega para el Cruzeiro de Brasil.

Además, América desembolsaría una gran cantidad de dinero por la defensora de Brasil, pues se dice que pagarán alrededor de 600 mil dólares al Cruzeiro por el traspaso de Isa Haas, lo que la convertiría en la segunda venta más cara del futbol brasileño femenil.

RUMO AO MÉXICO! 🇲🇽



Cruzeiro encaminha venda de Isa Haas para o América do México!



A zagueira da seleção brasileira vai deixar a Toca da Raposa como a segunda maior transferência do Brasil, atrás apenas da ida de Amanda Gutierres ao Boston Legacy, pelo valor aproximado de R$ 5,8… pic.twitter.com/PxFLrzERnG — Fut das Minas (@futdasminass) November 12, 2025

En caso de que se concrete el fichaje por las cifras que han trascendido, solamente el traspaso de Amanda Gutierres del Palmeiras al Boston Legacy habría movido más dinero en el balompié femenil de dicho país.

¿Quién es Isa Haas? El fichaje bomba que América quiere traer de Brasil

Isa Haas es una futbolista brasileña originaria de Montenegro, Brasil y que se desempeña como defensora. Comenzó su formación en el Internacional de Porto Alegre y fue ahí donde debutó como profesional.

Después de dar sus primeros pasos en el futbol profesional con el Inter, Isa Haas dio el salto al viejo continente para jugar con el Sevilla en España, pero únicamente jugó cinco partidos en el equipo andaluz y en el 2019 volvió a Porto Alegre.

Luego de su exitoso paso por El Colorado, la defensora brasileña fue fichada por el Cruzeiro, pero todo parece indicar que su futuro está en México con el América a partir del próximo semestre.