De acuerdo a información compartida por diversas fuentes, México se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la reapertura del Estadio Azteca en un partido de exhibición previo al Mundial 2026.

Sin embargo, Portugal no sería el único rival de alto calibre con el que México se mediría como parte de su preparación para la Copa del Mundo, sino que además se buscaría medirse a otra selección top.

Y es que, debido a que la Selección Mexicana no debe de disputar eliminatoria para el Mundial 2026 porque es uno de los anfitriones, los directivos estarían buscando rivales del mejor nivel posible para que el equipo llegue preparado.

México se mediría a otra selección top además de Portugal previo al Mundial 2026

De acuerdo a información compartida por Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports, México busca medirse a otra selección top 5 del futbol europeo además de enfrentar a Portugal en la próxima fecha FIFA de marzo.

Es decir, México se podría enfrentar a España, Francia, Inglaterra, Países Bajos o Bélgica en un juego de exhibición como parte de su preparación para la Copa del Mundo además de su encuentro ante Portugal.

Países Bajos vs España resumen: Resultado y video de los goles de los cuartos de final de la UEFA Nations League. (Peter Dejong / AP)

En caso de que algunas de esas selecciones tenga que disputar el repechaje para asegurar su boleto al Mundial 2026, quedaría descartada para jugar en la fecha FIFA debido a que será en marzo se definirán esos boletos.

Los rivales de México el año previo al Mundial 2026

Luego de haber conquistado la Copa Oro 2025, México no tendrá ningún partido oficial hasta su debut en el Mundial 2026, por lo que todos los encuentros que dispute el combinado de Javier Aguirre serán amistosos.

Es por ello que en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se han dado a la tarea de, ahora sí, conseguir rivales top para el Tri que le puedan servir para ponerse a punto para tener una buena participación en la Copa del Mundo.

Estos son los juegos que le quedan a México en el 2025: