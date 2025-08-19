LA Galaxy vs Pachuca definirán al último ganador en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025; te damos pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Los semifinalistas de la Leagues Cup 2025 quedarán definidos tras el partido LA Galaxy vs Pachuca, el miércoles 20 de agosto de 2025.

LA Galaxy vs Pachuca: Pronóstico de cuartos de final de la Leagues Cup 2025

LA Galaxy es el peor equipo de la MLS, así que el pronóstico es que Pachuca avanzará a las semifinales de la Leagues Cup 2025, ganando con marcador de 3-1.

LA Galaxy vs Pachuca: Posibles alineaciones de cuartos de final de la Leagues Cup 2025

LA Galaxy buscará avanzar a las semifinales de la Leagues Cup 2025 con esta posible alineación, ante Pachuca.

Micovic Yamane Cerrillo Zanka Nelson Reus Parente Wynder Pac Paintsil Fagundez

Jaime Lozano, DT del Pachuca, pondrá esta posible alineación ante LA Galaxy, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Moreno Sánchez Bauermann Barreto Aceves Montiel Guzmán Togni Bautista Cadiz Quiñones

LA Galaxy vs Pachuca: Hora y canal para ver el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025

A las 21:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido LA Galaxy vs Pachuca, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

La plataforma Apple TV será la señal en la que se podrá ver el partido LA Galaxy vs Pachuca, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Partido: LA Galaxy vs Pachuca

Fase: Cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Horario: 21:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan LA Galaxy y Pachuca a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

LA Galaxy, campeón de la MLS, ha mejorado mucho en el último mes, pero su buena racha puede terminar ante Pachuca, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Previo a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, LA Galaxy perdió 1-3 con Inter Miami para estancarse en el último lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 16 puntos.

Pachuca perdió 0-2 con Tijuana en la Jornada 5 de la Liga MX, previo a viajar a Estados Unidos para enfrentar a LA Galaxy en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Pese a la derrota, Pachuca se mantiene en la cima de la Liga MX con 12 puntos, en una cerrada pelea con Cruz Azul y América.