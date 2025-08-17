En los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 se enfrentan Seattle Sounders vs Puebla; te detallamos a qué hora y dónde ver el partido.

Seattle Sounders vs Puebla es uno de los cuatro partidos programados para jugarse el miércoles 20 de agosto, como parte de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Seattle Sounders vs Puebla: A qué hora ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

El miércoles 20 de agosto, Seattle Sounders vs Puebla juegan el partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México.

El Lumen Field será el escenario del partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025, Seattle Sounders vs Puebla.

Seattle Sounders vs Puebla: ¿Dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

La plataforma Apple TV transmitirá el partido Seattle Sounders vs Puebla, duelo correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Partido: Seattle Sounders vs Puebla

Fase: Cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llega Seattle Sounders al partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

El Seattle Sounders sumó 10 partidos sin perder desde el Mundial de Clubes, con 7 victorias y 3 empates, además que fue el único equipo en ganar sus tres partidos de la Fase de Grupos.

El sábado 16 de agosto, el Seattle Sounders perdió 0-1 con Minnesota en la MLS, y se ubica en el cuarto lugar de la Conferencia Este.

¿Cómo llega Puebla a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

El Puebla llega en un mal momento a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 contra Seattle Sounders.

Previo al partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025, Puebla fue derrotado en la Jornada 5 con San Luis, para estancarse en el penúltimo lugar de la Liga MX con tres puntos.

La derrota significó el final del proyecto de Pablo Guede como DT del Puebla, que enfrentará los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 con Martín Bravo como estratega interino.