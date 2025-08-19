Seattle Sounders vs Puebla chocan en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025; te te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

El miércoles 20 de agosto jugarán Seattle Sounders vs Puebla, como parte de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Seattle vs Puebla: Pronóstico de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

El pronóstico del partido Seattle vs Puebla, es un triunfo de 3-1 del equipo de la MLS sobre la escuadra de la Liga MX, que acaba de terminar el ciclo de Pablo Guede como su DT.

Seattle vs Puebla: Posibles alineaciones de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Ante Puebla, el Seattle saldrá por el pase a las semifinales de la Leagues Cup 2025 con esta posible alineación.

Stefan Frei Alex Roldán Yeimar Gómez Andrade Jackson Ragen Nouhou Tolo Reed Baker-Whiting Paul Rothrock Cristian Roldán Obed Vargas Jesús Ferreira Osaze De Rosario

Puebla busca la hazaña de calificar a las semifinales de la Leagues Cup 2025 con esta posibles alineación.

Julio González José Pachuca Juan Manuel Fedorco Nicolás Díaz Owen González Luis Rey Mejía Franco Moyano Fernando Monarrez Miguel Ramírez Alejandro Organista Emiliano Gómez

Seattle vs Puebla: A qué hora ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Seattle vs Puebla juegan el partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México.

El Lumen Field será el escenario del partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025, Seattle vs Puebla.

Seattle vs Puebla: ¿Dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

La plataforma Apple TV transmitirá el partido Seattle vs Puebla, duelo correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Partido: Seattle Sounders vs Puebla

Fase: Cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan Seattle y Puebla al partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

El Seattle Sounders sumó 10 partidos sin perder desde el Mundial de Clubes, con 7 victorias y 3 empates, además que fue el único equipo en ganar sus tres partidos de la Fase de Grupos.

El sábado 16 de agosto, el Seattle Sounders perdió 0-1 con Minnesota en la MLS, y se ubica en el cuarto lugar de la Conferencia Este.

El Puebla llega en un mal momento a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 contra Seattle Sounders.

Previo al partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025, Puebla fue derrotado en la Jornada 5 con San Luis, para estancarse en el penúltimo lugar de la Liga MX con tres puntos.