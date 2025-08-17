La Leagues Cup 2025 continúa en los cuartos de final con el Toluca vs Orlando; te damos la fecha, horario y dónde ver el partido.

Toluca es el actual campeón de la Liga MX y defenderá ese prestigio en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Toluca vs Orlando: Fecha para ver el partido de cuartos de final en Leagues Cup 2025

Toluca vs Orlando se enfrentan el miércoles 20 de agosto en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Toluca vs Orlando: Horario para ver el partido de cuartos de final en Leagues Cup 2025

Toluca vs Orlando se miden en partido de los cuartos de fina de la Leagues Cup 2025, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Toluca vs Orlando será el segundo partido programado para iniciar en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Toluca vs Orlando: ¿Dónde ver el partido de cuartos de final en Leagues Cup 2025?

La plataforma Apple TV y TUDN transmitirán el partido Toluca vs Orlando en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Partido: Toluca vs Orlando

Fase: Cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Apple TV y TUDN

¿Cómo llega Toluca a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Toluca venció a NYC FC en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025, para amarrar su pase a los cuartos de final, fase en la que se enfrentará con Orlando.

Si hay un equipo capaz de someter a los Diablos Rojos, es Orlando City. Y en caso de llegar a los penaltis, el portero Pedro Gallese puede hacer la diferencia a favor del equipo de la MLS.

Toluca empató 1-1 con Pumas en la Jornada 5 de la Liga MX, previo a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

¿Cómo llega Orlando al partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Orlando City venció 3-1 al Sporting KC el sábado 16 de agosto para mantenerse en el cuarto lugar de la MLS, previo a jugar los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 contra Toluca.

Con 47 puntos, Orlando City se ubica a cinco puntos del liderato de la Conferencia Este de la MLS.