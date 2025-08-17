Los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 inician con el partido Inter Miami vs Tigres; te decimos cuándo y dónde ver el partido de los felinos contra Lionel Messi.

Inter Miami vs Tigres será el primer partido programado en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Inter Miami vs Tigres: ¿Cuándo ver el inicio de cuartos de final de Leagues Cup 2025?

Inter Miami vs Tigres se enfrentan el miércoles 20 de agosto en los cuartos e final de Leagues Cup 2025.

A las 18 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Inter Miami vs Tigres, como parte de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Inter Miami vs Tigres: ¿Dónde ver el inicio de cuartos de final de Leagues Cup 2025?

La señal de la plataforma Apple TV transmitirá el partido Inter Miami vs Tigres, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Partido: Inter Miami vs Tigres

Fase: Cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Chase

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llega Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Inter Miami calificó a cuartos de final de la Leagues Cup 2025 gracias a una victoria contundente sobre Pumas, en la Jornada 3 de la Fase de Grupos del torneo.

Con Lionel Messi listo para jugar, Inter Miami es favorito para avanzar sobre Tigres, equipo al que no se le puede descartar.

Previo al partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025, Inter Miami venció 3-1 a LA Galaxy en la MLS, con gol incluido de Lionel Messi.

¿Cómo llega Tigres al partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Aunque perdió en la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025 con LAFC, Tigres calificó a los cuartos de final para enfrentar a Lionel Messi e Inter Miami.

Sin embargo, Tigres no llega con buen ánimo al partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025 contra Inter Miami.

Tigres fue vencido por América en la Jornada 5 de la Liga MX, exhibiendo una buena parte de las carencias de los felinos, mismas que podrían ser aprovechadas por Lionel Messi y compañía.