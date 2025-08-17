LA Galaxy vs Pachuca cierran los cuartos de final de la Leagues Cup 2025; te decimos la hora y canal para ver el partido.

Los semifinalistas de la Leagues Cup 2025 quedarán definidos tras el partido LA Galaxy vs Pachuca, el miércoles 20 de agosto de 2025.

LA Galaxy vs Pachuca: Hora para ver el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025

A las 21:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido LA Galaxy vs Pachuca, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

LA Galaxy vs Pachuca: Canal para ver el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025

La plataforma Apple TV será la señal en la que se podrá ver el partido LA Galaxy vs Pachuca, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Partido: LA Galaxy vs Pachuca

Fase: Cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Horario: 21:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llega LA Galaxy a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

LA Galaxy, campeón de la MLS, ha mejorado mucho en el último mes, pero su buena racha puede terminar ante un Pachuca encendido, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Previo a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, LA Galaxy perdió 1-3 con Inter Miami para estancarse en el último lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 16 puntos.

¿Cómo va Pachuca en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Pachuca perdió 0-2 con Tijuana en la Jornada 5 de la Liga MX, previo a viajar a Estados Unidos para enfrentar a LA Galaxy en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Pese a la derrota, Pachuca se mantiene en la cima de la Liga MX con 12 puntos, en una cerrada pelea con Cruz Azul y América.

Después de enfrentar los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, Pachuca enfrentará en la Jornada 6 de la Liga MX contra León.