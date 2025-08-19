La Leagues Cup 2025 conocerá a su segundo equipo calificado a los cuartos de final, cuando se midan Toluca vs Orlando; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Toluca es el actual campeón de la Liga MX y defenderá ese prestigio en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, aunque vencer a Orlando no será sencillo.

Toluca vs Orlando: Pronóstico de los cuartos de final de Leagues Cup 2025

Orlando City es uno de los equipos más sólidos en la MLS, así que hacer un pronóstico en los cuartos de final que enfrentará con Toluca, no es fácil.

Sin embargo, el pronóstico es que Toluca ganará en tanda de penaltis su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2025

Toluca vs Orlando: Posibles alineaciones de los cuartos de final de Leagues Cup 2025

Antonio Mohamed, DT de Toluca, pondrá esta posible alineación en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, contra Orlando.

Hugo González Diego Barbosa Federico Pereira Everardo López Jesús Gallardo Marcel Ruiz Nicolás Castro Jesús Angulo Helinho Alexis Vega Paulinho

El Orlando retará al Toluca con esta posible alineación en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Pedro Gallese Alex Freeman Rodrigo Schlegel David Brekalo Kyle Smith César Araújo Eduard Atuesta Iván Angulo Martín Ojeda Marco Pasalic Luis Muriel

Toluca vs Orlando: Fecha para ver el partido de cuartos de final en Leagues Cup 2025

Toluca vs Orlando se enfrentan el miércoles 20 de agosto en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Toluca vs Orlando: Horario para ver el partido de cuartos de final en Leagues Cup 2025

Toluca vs Orlando se miden en partido de los cuartos de fina de la Leagues Cup 2025, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Toluca vs Orlando: ¿Dónde ver el partido de cuartos de final en Leagues Cup 2025?

La plataforma Apple TV y TUDN transmitirán el partido Toluca vs Orlando en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Partido: Toluca vs Orlando

Fase: Cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Apple TV y TUDN

¿Cómo llegan Toluca y Orlando a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Toluca venció a NYC FC en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025, para amarrar su pase a los cuartos de final, fase en la que se enfrentará con Orlando.

Toluca empató 1-1 con Pumas en la Jornada 5 de la Liga MX, previo a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Orlando City venció 3-1 al Sporting KC el sábado 16 de agosto para mantenerse en el cuarto lugar de la MLS, previo a jugar los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 contra Toluca.