Los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 inician con Inter Miami vs Tigres; te compartimos pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Tras el partido Inter Miami vs Tigres se conocerá al primer semifinalista de la Leagues Cup 2025.

Inter Miami vs Tigres: Pronóstico de los cuartos de final de Leagues Cup 2025

El pronóstico del partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025, entre Inter Miami y Tigres, es que el equipo de Lionel Messi ganará 3-2 para avanzar a las semifinales del torneo.

Inter Miami vs Tigres: Posibles alineaciones de los cuartos de final de Leagues Cup 2025

Inter Miami recibirá a Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, con esta posible alineación.

Oscar Ustari Marcelo Weigandt Maximiliano Falcón Noah Allen Jordi Alba Tadeo Allende Sergio Busquets Rodrigo De Paul Telasco Segovia Lionel Messi Luis Suárez

Tigres buscará llegar a las semifinales de la Leagues Cup 2025 con esta posible alineación, ante Inter Miami.

Nahuel Guzmán Jesús Angulo Joaquim Sánchez Purata Javier Aquino Juan Brunetta Fernando Gorriarán Diego Lainez Ozziel Herrera Ángel Correa Nicolás Ibañez

Inter Miami vs Tigres: Día y hora para ver el inicio de cuartos de final de Leagues Cup 2025

Inter Miami vs Tigres se enfrentan el miércoles 20 de agosto en los cuartos e final de Leagues Cup 2025.

A las 18 horas inicia el partido Inter Miami vs Tigres, como parte de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Inter Miami vs Tigres: ¿Dónde ver el inicio de cuartos de final de Leagues Cup 2025?

La señal de la plataforma Apple TV transmitirá el partido Inter Miami vs Tigres, en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Partido: Inter Miami vs Tigres

Fase: Cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Chase

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llega Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Inter Miami calificó a cuartos de final de la Leagues Cup 2025 gracias a una victoria contundente sobre Pumas, en la Jornada 3 de la Fase de Grupos del torneo.

Previo al partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025, Inter Miami venció 3-1 a LA Galaxy en la MLS, con gol incluido de Lionel Messi.

¿Cómo llega Tigres al partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Aunque perdió en la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025 con LAFC, Tigres calificó a los cuartos de final para enfrentar a Lionel Messi e Inter Miami.

Tigres fue vencido por América en la Jornada 5 de la Liga MX, exhibiendo una buena parte de las carencias de los felinos, mismas que podrían ser aprovechadas por Lionel Messi y compañía.