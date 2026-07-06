El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por primera vez sobre la polémica expulsión de Folarin Balogun durante el partido mundialista entre Estados Unidos y Bosnia.

En sus declaraciones, criticó duramente al árbitro Raphael Claus y calificó como “horrible” la decisión de mostrar la tarjeta roja al delantero estadounidense.

“Todo lo que hice fue pedir una revisión porque no pensé que fuera una falta. Ya saben, soy bueno en esto. No pensé que era una falta. Pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y quedaron enredados (...) Creo que la decisión del árbitro fue horrible” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

BREAKING: President Trump reveals the details of his conversation with FIFA President Gianni Infantino over the controversial red card call on star American player Folarin Balogun.



"All I did was ask for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm… pic.twitter.com/MD5Q9t44th — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

Cabe recordar que Folarin Balogun recibió una tarjeta roja durante el encuentro ante Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, posteriormente la sanción fue revocada, lo que permitió que el delantero quedara habilitado para disputar el siguiente partido de Estados Unidos frente a Bélgica.

Trump llama “sospechoso” al árbitro Raphael Claus

Durante sus declaraciones, Donald Trump también cuestionó la actuación del árbitro brasileño Raphael Claus e insinuó que su historial genera dudas.

“Este árbitro es un poco sospechoso, si revisan su historial. No quiero decir eso porque no me gusta generar controversias, pero sí, es muy sospechoso.

Si quieren, les puedo mostrar su historial, porque tomó una decisión que nadie podía creer", afirmó.

No obstante, el propio mandatario reconoció que desconocía el funcionamiento de las repeticiones en video utilizadas por el VAR (Asistencia Arbitral por Video), sistema mediante el cual los árbitros revisan jugadas para confirmar o modificar decisiones disciplinarias y otras acciones dentro del partido.

Donald Trump defiende la jugada de Folarin Balogun

Trump también salió en defensa de Folarin Balogun al asegurar que la acción que derivó en su expulsión no ameritaba una tarjeta roja.

“No sabía qué demonios era una tarjeta roja. Cuando me enteré, dije: ‘Tienes que estar bromeando. Este tipo solo está levantando las manos. ¿Nuestro mejor jugador no va a jugar la próxima semana o el próximo partido?’. Pensé: ‘Eso es terrible’” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Las declaraciones del presidente contrastan con las imágenes de la jugada, difundidas ampliamente en redes sociales, donde se observa la acción por la que el delantero estadounidense fue expulsado antes de que la sanción fuera anulada.

Falta de Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos en Mundial 2026 (Especial)

Finalmente, Trump reconoció el nivel de la selección de Bélgica y admitió que, si Estados Unidos pierde ese encuentro, aceptará el resultado debido a la calidad de su rival que enfrentarán este 6 de julio de 2026.