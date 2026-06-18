Maluma viajó a la CDMX para asistir al partido de Colombia vs Uzbekistán en el Estadio Banorte, junto a su familia.

El miércoles 17 de junio fue el encuentro de Colombia vs Uzbekistán del Mundial 2026, y Maluma fue uno de los cientos de colombianos que visitaron la CDMX para presenciar el evento deportivo.

Maluma estuvo en el Estadio Banorte para el debut de Colombia en el Mundial 2026 (Instagram/@maluma )

Maluma llega a la CDMX para el Colombia vs Uzbekistán

El Mundial 2026 ha reunido a diversas celebridades en la CDMX y Maluma fue uno de los famosos que viajó para presenciar el partido de Colombia vs Uzbekistán, donde ganó la selección colombiana 3-1.

Maluma compartió un video donde mostró su ubicación en la CDMX y mostró a su hija Paris con el uniforme de la selección.

El cantante también compartió fotos con la playera de la selección de su país junto a su hija y Susana Gómez, quien está embarazada por segunda ocasión.

Maluma viajó a la CDMX para ver el debut de la selección colombiana en el Mundial 2026 (Instagram/@maluma )

Maluma estuvo en la cancha del Estadio Banorte y pudo saludar a algunos jugadores colombianos, además de compartió varias selfies desde el estadio.

El cantante fue entrevistado por la televisora Caracol y fue elogiado por sus por apoyar al equipo de su país.

“Equipo ganador”, escribió Maluma en sus fotos, las cuales ya tienen más de 507 likes en Instagram.

Maluma está en la CDMX por el Mundial 2026 (Instagram/@maluma )

Maluma no podía faltar en el debut de la selección colombiana en el Mundial 2026

El primer partido de Colombia en el Mundial 2026 se disputó en el Estadio Banorte, por lo que cientos de colombianos se dieron cita para ver la primera victoria de su selección.

Así fue el caso de Maluma, quien tuvo la oportunidad de estar en la cancha y convivir con los jugadores, quienes se mostraron felices por su visita.

Maluma es un gran aficionado del fútbol y le va al Atlético Nacional e incluso jugó en divisiones inferiores.